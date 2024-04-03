Мир 03 апреля 2024, 13:55 Макрон откажется от помощи США при возможном столкновении с Россией WSJ: Макрон не обратится к США при ударе по французским военным на Украине Lorenz Huter/Lorenz Huter/photothek.de / Global Look Press

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Пезидент Франции Эммануэль Макрон заявил — если его страна отправит войска на Украину, а Россия нанесет по ним удар, то вмешательства сил НАТО или США не потребуется. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.

Сейчас администрацию американского лидера Джо Байдена беспокоит, что Россия может атаковать любые французские войска, отправленные на Украину. Перспектива присутствия западных военных подняла острый вопрос о том, как реагировать на то, если кто-то из них погибнет. Макрон заверил, что при таком развитии событий вмешательство Соединенных Штатов не потребуется.

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«Президент Франции когда-то выступал за диалог с Россией, но теперь хочет, чтобы страны НАТО рассмотрели все варианты на Украине, что тревожит альянс», — отметили авторы материала.

Макрон призывал канцлера Германии Олафа Шольца и лидера США Джо Байдена занять «позицию стратегической двусмысленности» по отношению к России». По мнению президента Франции, его стратегия позволила бы оставить «все военные варианты на столе». Однако союзники отвергли предложение французского политика. Все провокационные заявление Макрона лишь указывают на успешные действия российской стороны на Украине.