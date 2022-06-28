Макрон отказался называть Россию «спонсором терроризма»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил Россию «спонсором терроризма». Французский лидер Эммануэль Макрон сказал, что не разделяет «подобной методологии». Об этом сообщил ТАСС.

Макрон сказал об этом на пресс-конференции по итогам саммита G7, который прошел в Германии.

«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», — сказал он.

Ранее Зеленский пообщался с представителями стран из G7. Об этом сообщил RТ. Президент Украины заявил, что сейчас «не время для переговоров» с представителями России. По его словам, такие консультации начнутся после ослабления позиций РФ в зоне спецоперации.