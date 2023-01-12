Мир 12 января 2023, 12:19 Макрон отказался извиняться перед Алжиром за колониальное прошлое Президент Франции Макрон не стал просить прощения у Алжира за период колонизации РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон отказался просить прощения у Алжира за колониальное прошлое страны, сообщила газета Le Point. По словам главы государства, его неискренние извинения могли бы вызвать сильное негодование.

«Мне не нужно просить прощения, это не главное, эти слова могут разорвать все связи. <…> Хуже всего было бы сказать: „Мы приносим свои извинения, но каждый пойдет своим путем“, — высказался об отношениях с африканской страной Макрон.

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Он выразил надежду, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун посетит Францию в 2023 году. По мнению Макрона, встреча с алжирским лидером позволит укрепить отношения двух стран и продолжить «устанавливать дружбу». Африканское государство было французской колонией более ста лет, а независимость обрело лишь в 1962 году.

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Осенью 2021 года отношения между Францией и Алжиром резко ухудшились. Власти африканской страны закрыли небо для пролета французских военных самолетов. Решение обосновали тем, что Эммануэль Макрон допустил в адрес государства «неподобающие заявления».