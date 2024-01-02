Мир 02 января 2024, 07:38 Макрон оскорбил французов в новогоднем обращении Глава «Патриотов» Филиппо: Макрон осквернил флаг Франции в новогоднем обращении Президент Франции Эммануэль Макрон / РИА «Новости»

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Лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Эммануэль Макрон во время новогоднего обращения к нации оскорбил флаг своей страны. По его мнению, флагштоки с флагами Франции и других стран Евросоюза находились слишком далеко. Об этом Филиппо написал в соцсети X.

«Как он посмел! Флаг Франции отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС» — возмутился Филиппо.

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Он считает, что Макрон в очередной раз доказал свою ненависть к Франции. До этого в новогодних эфирах флаг Франции находился недалеко от Макрона, иногда рядом с ним размещали флаг ЕС.

Новогоднее обращение Макрона вызвало критику со стороны простых граждан. Им не понравился тезис французского президента о том, что нужно остановить Россию. Макрон агитировал французов поддерживать «суверенитет Европы» и помогать Украине.