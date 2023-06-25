25 июня 2023, 23:14
Макрон оправдал поддержку Украины со стороны Запада попыткой мятежа «Вагнера»
Макрон назвал попытку мятежа ЧВК «Вагнер» оправданием помощи Запада Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал попытку мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» полностью оправдывающей помощь Запада украинской стороне. В интервью La Provence он призвал союзников «быть бдительными».
«Все это должно заставить нас быть предельно бдительными и полностью оправдывает ту поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении», — прокомментировал политик ситуацию с «Вагнером».
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Он выразил мнение, что события «все еще развиваются». Они показывают «раскол в российском лагере», а также «хрупкость» как армии страны, так и вспомогательных сил, например, «Вагнера».
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию с ЧВК «Вагнер» в России. Политики отметили, что окончание напряженности в стране позволило предотвратить гуманитарную катастрофу на Украине. Эрдоган и Столтенберг пришли к выводу, что события в России стали «шагом на пути к справедливому миру на Украине».
Эммануэль Макрон
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Украина
Франция
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