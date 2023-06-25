Мир 25 июня 2023, 23:14 Макрон оправдал поддержку Украины со стороны Запада попыткой мятежа «Вагнера» Макрон назвал попытку мятежа ЧВК «Вагнер» оправданием помощи Запада Украине РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал попытку мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» полностью оправдывающей помощь Запада украинской стороне. В интервью La Provence он призвал союзников «быть бдительными».

«Все это должно заставить нас быть предельно бдительными и полностью оправдывает ту поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении», — прокомментировал политик ситуацию с «Вагнером».

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Он выразил мнение, что события «все еще развиваются». Они показывают «раскол в российском лагере», а также «хрупкость» как армии страны, так и вспомогательных сил, например, «Вагнера».

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию с ЧВК «Вагнер» в России. Политики отметили, что окончание напряженности в стране позволило предотвратить гуманитарную катастрофу на Украине. Эрдоган и Столтенберг пришли к выводу, что события в России стали «шагом на пути к справедливому миру на Украине».