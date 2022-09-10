Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на ЗАЭС | 360°

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Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на ЗАЭС

Президент Франции Макрон обсудил с украинским лидером Зеленским ситуацию на ЗАЭС

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Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь Украине. Информация о содержании телефонных переговоров появилась на сайте Елисеевского дворца.

«Президент Франции провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в эту субботу, 10 сентября 2022 года. Они вернулись к ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая остается очень тревожной, и выразили поддержку работе Международного агентства по атомной энергии», — сказано в сообщении.

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Стороны разделяют мнение о том, что необходимо «вывести российские войска из этого района», чтобы гарантировать безопасность ядерных установок.

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Добавляется также, что Макрон расспросил Зеленского о «развитии конфликта и ​​потребностях Украины, в удовлетворение которых Франция могла бы внести свой вклад».

В середине августа французский президент в очередной раз пообщался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. По данным сайта kp.ru, Владимир Путин констатировал, что, если ВСУ продолжат обстреливать Запорожскую АЭС, может случиться радиационная катастрофа.

Владимир Зеленский

Эммануэль Макрон

Украина

Обстановка в Запорожье

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