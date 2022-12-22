Мир 22 декабря 2022, 15:16 Макрон объяснил опасность вступления Украины в НАТО Макрон: Россия воспримет принятие Украины в НАТО как вражеский шаг Пресс-служба Кремля

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Россия воспримет членство Украины в Североатлантическом альянсе как вражеский шаг со стороны Запада. Об этом газете Le Monde заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер не уверен, что желания Украины вступить в НАТО увенчаются успехом. Макрон отметил, что интересы России тоже нужно учитывать.

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«Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное. Независимо от того, вступит ли Украина в Альянс — а это не самый вероятный сценарий, — ей придется предоставить гарантии безопасности», — сказал президент Франции.

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По мнению французского лидера, текущая архитектура безопасности в регионе должна включать гарантии как для Украины, так и для Молдавии, Азербайджана, Армении, Грузии и Белоруссии.

Мы не можем думать о безопасности этой зоны только через призму НАТО. Эммануэль Макрон

Ранее Эммануэль Макрон изъявил желание переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил французский лидер, темой переговоров будет ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине.