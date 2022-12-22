22 декабря 2022, 15:16
Макрон объяснил опасность вступления Украины в НАТО
Макрон: Россия воспримет принятие Украины в НАТО как вражеский шаг
Россия воспримет членство Украины в Североатлантическом альянсе как вражеский шаг со стороны Запада. Об этом газете Le Monde заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Французский лидер не уверен, что желания Украины вступить в НАТО увенчаются успехом. Макрон отметил, что интересы России тоже нужно учитывать.
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«Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное. Независимо от того, вступит ли Украина в Альянс — а это не самый вероятный сценарий, — ей придется предоставить гарантии безопасности», — сказал президент Франции.
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По мнению французского лидера, текущая архитектура безопасности в регионе должна включать гарантии как для Украины, так и для Молдавии, Азербайджана, Армении, Грузии и Белоруссии.
Мы не можем думать о безопасности этой зоны только через призму НАТО.
Эммануэль Макрон
Ранее Эммануэль Макрон изъявил желание переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил французский лидер, темой переговоров будет ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине.
Эммануэль Макрон
НАТО
Украина
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