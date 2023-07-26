Мир 26 июля 2023, 14:47 Макрон ничего не смог бы предложить БРИКС — Захарова МИД РФ: присутствие Макрона на саммите БРИКС не решило бы задачи объединения Автор: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

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Участие президента Франции Эмманюэля Макрона в предстоящем саммите БРИКС не могло бы помочь в достижению целей объединения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что объединение создавалось для повышения роли развивающихся стран в многополярном мире, создания задач, которые были бы важны для всего мира.

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«Участие в саммите БРИКС президента Франции нисколько бы не способствовало выполнению этих задач. К сожалению, мне кажется, Франции нечего предложить этому объединению», — заявила представитель дипведомства.

Французский лидер последние недели активно добивался участия в мероприятии, однако президент ЮАР Сирил Рамафоса отказал ему в визите. Приглашения также не выслали в Великобританию и США.

Всего Южно-Африканская Республика направила 70 приглашений. От России на встречу с коллегами по вопросам безопасности поедет секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

При этом СМИ начали драматизировали ситуацию вокруг предстоящего саммита БРИКС.