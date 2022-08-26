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    26 августа 2022, 11:32

    «Макрон ничего не делает ради мира». Политолог объяснил суть отношений России и Франции

    Глава Института региональных проблем Журавлев: Макрон идет в фарватере политики США

    Александра Прохорова, Оксана Кириллова

    СМИ отметили, что президент России Владимир Путин не доверяет французскому лидеру Эммануэлю Макрону, политика которого идет вразрез с его же словами о «смерти мозга» НАТО. Действительно, «особых отношений» между двумя странами, как раньше, уже нет, сообщил «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

    «Макрон ничего не делает ради мира». Политолог объяснил суть отношений России и Франции

    «Доверяет Путин Макрону или нет — знает только он сам, но особых отношений между Францией и Россией уже нет, это факт. Это можно считать формой недоверия. Мы ушли от того уровня доверия, который был раньше», — подтвердил эксперт.

    По его словам, Макрон много говорит о мирном урегулировании ситуации на Украине, о суверенитете Франции, но «фактически продолжает идти в фарватере американской политики, которая привела к спецоперации.

    «Ничего для реального мира он не делает, а его действия абсолютно антироссийские», — подчеркнул Журавлев.

    По его словам, результаты политики Макрона уже отразились на жителях его страны: цены на электроэнергию растут и сокращается промышленное производство, потому что промышленность не может работать при такой цене на газ и нефть. Растет и безработица.

    «Франция не ведет прямую войну, французы не погибают на Украине, но социально-экономическое воздействие есть. Естественно, французов это волнует. Они боятся большой европейской войны, мировой войны, понимая, что погибнут, и ждут от президента урегулирования положения», — пояснил Дмитрий Журавлев.

    Он добавил, что во Франции все еще распространен миф о «страшной России» и «хорошей Украине». Французы, с одной стороны, хотят мира и «чтобы все договорились», с другой — смотрят на мир во многом «украинскими глазами», хотя наваждение постепенно ослабевает.

    Специалист считает маловероятным изменение политики Макрона под влиянием общественного мнения.

    «У него есть другое давление — мировой элиты, глобалистов. Оно важнее для него, чем мнение населения. Он хочет популярности и много для этого делает, но поссориться, грубо говоря, с Ротшильдом Макрону гораздо страшнее», — убежден Журавлев.