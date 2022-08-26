«Макрон ничего не делает ради мира». Политолог объяснил суть отношений России и Франции

СМИ отметили, что президент России Владимир Путин не доверяет французскому лидеру Эммануэлю Макрону, политика которого идет вразрез с его же словами о «смерти мозга» НАТО. Действительно, «особых отношений» между двумя странами, как раньше, уже нет, сообщил «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Доверяет Путин Макрону или нет — знает только он сам, но особых отношений между Францией и Россией уже нет, это факт. Это можно считать формой недоверия. Мы ушли от того уровня доверия, который был раньше», — подтвердил эксперт.

По его словам, Макрон много говорит о мирном урегулировании ситуации на Украине, о суверенитете Франции, но «фактически продолжает идти в фарватере американской политики, которая привела к спецоперации.

«Ничего для реального мира он не делает, а его действия абсолютно антироссийские», — подчеркнул Журавлев.

По его словам, результаты политики Макрона уже отразились на жителях его страны: цены на электроэнергию растут и сокращается промышленное производство, потому что промышленность не может работать при такой цене на газ и нефть. Растет и безработица.

«Франция не ведет прямую войну, французы не погибают на Украине, но социально-экономическое воздействие есть. Естественно, французов это волнует. Они боятся большой европейской войны, мировой войны, понимая, что погибнут, и ждут от президента урегулирования положения», — пояснил Дмитрий Журавлев.

Он добавил, что во Франции все еще распространен миф о «страшной России» и «хорошей Украине». Французы, с одной стороны, хотят мира и «чтобы все договорились», с другой — смотрят на мир во многом «украинскими глазами», хотя наваждение постепенно ослабевает.

Специалист считает маловероятным изменение политики Макрона под влиянием общественного мнения.

«У него есть другое давление — мировой элиты, глобалистов. Оно важнее для него, чем мнение населения. Он хочет популярности и много для этого делает, но поссориться, грубо говоря, с Ротшильдом Макрону гораздо страшнее», — убежден Журавлев.