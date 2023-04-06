06 апреля 2023, 17:20
Макрон не смог «отвернуть» Си Цзиньпина от России — СМИ
Politico: президент Франции Макрон не изменил позицию Си Цзиньпина в отношении России
В ходе государственного визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон не сумел изменить позицию председателя КНР Си Цзиньпина по отношению к России, сообщило издание Politico. Журналисты подчеркнули, что китайский лидер не пошел на поводу у своего французского коллеги.
«Си Цзиньпин не продемонстрировал никаких признаков изменения своей позиции в отношении украинского конфликта после переговоров в четверг с Эммануэлем Макроном», — отметили авторы статьи.
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Днем 6 апреля Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин провели переговоры в Китае. На совместной пресс-конференции председатель КНР заявил, что готов вместе с Францией призывать общественность к мирному урегулированию конфликта на Украине.
Китайский лидер заявил о необходимости как можно скорее возобновить диалог между сторонами. Он подчеркнул, что при этом важно руководствоваться принципами Устава ООН, а также учитывать интересы безопасности всех сторон конфликта. Си Цзиньпин добавил, что его страна вместе с Францией также готова устранять последствия кризиса на Украине.
Эммануэль Макрон
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Си Цзиньпин
Специальная военная операция РФ на Украине
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