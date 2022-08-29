Французский президент Эммануэль Макрон не будет принимать участие в государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которого застрелили в начале июля. Такое решение политик принял из-за большего количества дел внутри Франции. Об этом сообщила японская газета Sankei со ссылкой на французские правительственные источники.

По данным издания, сейчас французские власти обдумывают возможность направить в Токио, кого-то из бывших лидеров страны — Франсуа Олланда или Николя Саркози.

Церемония государственных похорон Абэ пройдет 27 сентября на арене «Ниппон будокан» в центре Токио. На нее, предположительно пригласят около шести тысяч человек.

Мероприятие посетят вице-президент США Камала Харис, экс-президент США Барак Обама, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава правительства Южной Кореи Хан Док Су, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Бывший морпех Тэцуя Ямагами обвиняется в убийстве Синдзо Абэ. Мужчина напал на политика во время выступления на улице города Нара в ходе предвыборного митинга. Абэ было 67 лет. Его частные похороны прошли 12 июля.