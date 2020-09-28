Макрон не исключил встречи с Тихановской в Литве

По данным агентства, встреча пройдет в Вильнюсе в ближайший вторник, 29 сентября. В понедельник Макрон встретится со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, а затем посетит французские войска, дислоцированные в Балтийском регионе.

Светлана Тихановская уже выступила с заявлением, что Макрон может стать одним из посредников в диалоге между властью в Белоруссии и оппозицией. Также она не исключила, что французский лидер сможет привлечь к процессу президента России Владимира Путина.

«Протесты не прекратятся. Люди не примут режима, при котором они жили все эти годы. Они будут все больше и больше бороться против системы», — заявила Тихановская.

Накануне своего визита в Вильнюс Макрон уже заявил, что Лукашенко должен оставить пост президента Белоруссии после 26 лет пребывания у власти. Он добавил, что его поразило мужество участников оппозиционных акций, которые продолжают выходить на улицы после спорных президентских выборов.

В минувшее воскресенье, милиция Белоруссии задержала около 200 человек после очередного несанкционированного марша, который сторонники оппозиции устроили на улицах Минска и других городов.

Заявление Макрона о том, что Лукашенко должен покинуть свой пост задели белорусского лидера. Он ответил, что президент Франции, следуя своей логике, мог уйти в отставку еще два года назад, когда его страну охватили протесты «желтых жилетов». Президент Белоруссии отметил, что Франция стала страной, где протесты стали массовым явлением.