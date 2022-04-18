Макрон не исключил «дальнейшие контакты» с Путиным по Украине

Глава Франции Эммануэль Макрон допустил, что продолжит контактировать с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Об этом Макрон заявил в интервью телеканалу France 5.

«Я не исключаю контактов по нескольким причинам: первая — мы всегда должны быть готовыми к следующему дню, вторая — мир. Его нельзя добиться, не ведя диалог с российской стороной», — пояснил французский лидер.

Таким образом Макрон прокомментировал высказывание премьера Италии Марио Драги, что «ему начинает казаться, что с Путиным говорить бесполезно».

Во Франции 24 апреля пройдет второй тур президентских выборов. Однако западные политики уже начали опасаться, что приход к власти Ле Пен будет означать закат Евросоюза и развал НАТО. В среду 20 апреля пройдут дебаты между вышедшими во второй тур кандидатами, прямая дискуссия во многом определит, кто будет «рулить» страной ближайшие пять лет. Запад рассчитывает на поражение Ле Пен.