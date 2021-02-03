Макрон назвал условие применения «Спутника V» во Франции

Французские врачи пока не могут прививать людей российской вакциной «Спутник V». Для применения препарата нужно дождаться подачи заявления на регистрацию в европейские органы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Сегодня мы видели публикации, которые указывают на высокую эффективность вакцины „Спутник V“. Но мы не можем распространять ее во Франции, пока российский производитель не отправил разрешение о выходе на рынок нашим властям», — пояснил лидер Франции телеканалу TF 1.

Он добавил, что этот вопрос относится к санитарной безопасности. По словам Макрона, европейские органы и власти стран ЕС рассмотрят препарат с научной точки зрения после презентации производителя.

«И в зависимости от этих результатов и доказательств мы ее утвердим или нет. Надо понимать, что это не политическое решение. Это научное решение», — заявил президент.

Макрон подчеркнул, что согласен с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель относительно российской вакцины. Она назвала хорошими данные о препарате, опубликованные в журнале Lancet. Издание обнародовало информацию о третьей фазе испытаний вакцины. Эффективность препарата составила 91,6%.