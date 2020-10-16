Макрон назвал убийство учителя в пригороде Парижа терактом
Глава государства заявил, что педагога убили за то, что он учил детей свободе слова. Макрон подчеркнул, что террористы не смогут расколоть французское общество и призвал сограждан к единству. Он также поблагодарил силы правопорядка за решительные действия по ликвидации террориста в пригороде Парижа. Обращение президента Франции транслировали телеканалы.
Неизвестный обезглавил учителя в пригороде Парижа в пятницу, 16 октября. Перед убийством мужчина выкрикивал исламистские лозунги. Полицейские на месте застрелили убийцу. СМИ писали, что педагога убили за то, что на уроках свободы слова он показывал детям карикатуры с изображением пророка Мухаммеда.
Сначала французские СМИ писали, что преступник был уроженцем Ливана. Позже они стали писать, что, на самом деле, мужчина якобы родился в Москве. Официального подтверждения этой информации нет.
Было заведено уголовное дело по фактам «убийства в связи с террористической деятельностью» и «преступного террористического сообщества». Дело ведет антитеррористическая прокуратура.