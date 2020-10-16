Макрон назвал убийство учителя в пригороде Парижа терактом

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя в пригороде Парижа террористической атакой. Заявление он сделал после того, как приехал на место происшествия.

Глава государства заявил, что педагога убили за то, что он учил детей свободе слова. Макрон подчеркнул, что террористы не смогут расколоть французское общество и призвал сограждан к единству. Он также поблагодарил силы правопорядка за решительные действия по ликвидации террориста в пригороде Парижа. Обращение президента Франции транслировали телеканалы.

Неизвестный обезглавил учителя в пригороде Парижа в пятницу, 16 октября. Перед убийством мужчина выкрикивал исламистские лозунги. Полицейские на месте застрелили убийцу. СМИ писали, что педагога убили за то, что на уроках свободы слова он показывал детям карикатуры с изображением пророка Мухаммеда.

Сначала французские СМИ писали, что преступник был уроженцем Ливана. Позже они стали писать, что, на самом деле, мужчина якобы родился в Москве. Официального подтверждения этой информации нет.

Было заведено уголовное дело по фактам «убийства в связи с террористической деятельностью» и «преступного террористического сообщества». Дело ведет антитеррористическая прокуратура.