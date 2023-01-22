Мир 22 января 2023, 21:27 Макрон назвал три условия передачи танков Leclerc Украине Президент Франции Макрон не исключил передачу ВСУ танков Leclerc Википедия

Читать 360tv в

Франция рассматривает вопрос о передаче Украине танков Leclerc при выполнении трех критериев: это не приведет к эскалации, окажет помощь ВСУ и не ослабит обороноспособность страны. Как сообщил телеканал BFMTV, с таким заявлением выступил президент Эммануэль Макрон по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Макрон отметил, что передачу французских танков Leclerc на Украину нельзя исключать. Так он ответил на вопрос журналиста о действиях Франции после того, как Германия отказалась давать властям Киева боевые машины Leopard.

Реклама

Он также добавил, что сейчас ситуацию оценивают по трем параметрам, по итогам которых примут окончательное решение.

Реклама

«Во-первых, это не станет эскалацией, во-вторых это окажет реальную и эффективную поддержку Украине, в-третьих, это не ослабит нашу собственную обороноспособность», — заявил президент Франции.

Канцлер Германии на вопрос о причинах отказа передачи Украине танков Leopard подчеркнул, что страна всегда согласовывает все подобные шаги с союзниками.

«Мы продолжим также поступать в этом конкретном случае», — подчеркнул Шольц.

Вопрос о поставках танков Leopard на Украину европейскими странами с согласия Германии вынесли на обсуждение контактной группы на заседании на базе Рамштайн. Прийти к единому мнению министры обороны 50 стран так и не смогли. Глава немецкого ведомства Борис Писториус заявил, что против этого решения выступил целый ряд его коллег.