Макрон назвал правильным участие России в Совете Европы

Он заявил, что полностью поддерживает сохранение России в Совете Европы.

Пушков отреагировал на отказ «пятерки непримиримых» участвовать в сессии ПАСЕ Подробнее

«Вы приняли соответствующее решение, я без какой-либо наивности поддерживаю это решение», — подчеркнул Макрон, обращаясь к делегатам осенней сессии ассамблеи.

По его словам, главное, что участие России в Совете Европы позволяет сохранять в стране мораторий на смертную казнь, а гражданам обращаться в Европейский суд по правам человека по конкретным делам. Уход российской делегации из ПАСЕ привел к серьезным рискам, когда Россия могла полностью разорвать отношения с Советом Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы полностью восстановила полномочия российской делегации 26 июня этого года. Россия прекратила внесение членских взносов в Совет Европы в 2017 году. Это произошло после того, как делегацию лишили права голоса и участия в выборах в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году. Причиной стало возвращение Крыма в состав России.

Возвращение страны в ПАСЕ понравилось не всем. Делегации Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы отказались принимать участие в осенней сессии ассамблеи. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отсутствие «непримиримых» слегка оздоровит атмосферу в зале заседаний.