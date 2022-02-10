Макрон назвал диалог с Путиным насыщенным и содержательным

Диалог с президентом России Владимиром Путиным получился «насыщенным и содержательным». Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, оценивая переговоры в Москве, прошедшие в понедельник, 7 февраля. Оценку произошедшего он оставил в своем аккаунте в Instagram.

«Обмен мнениями в Москве с российским лидером был насыщенным и содержательным», — написал Макрон.

Он также отметил необходимость совместной работы, которая поможет сохранить стабильность, мир и приведет в порядок «механизмы доверия».

«Я верю в единство Европы, к которому мы должны идти вместе», — сообщил французский лидер.

Говоря о ситуации на Украине, он заявил, что нужно «продвигаться в выполнении Минских договоренностей и вести широкий требовательный инновационный диалог», который позволит прийти к коллективным гарантиям.

Встреча Макрона и Путина прошла в Москве 7 февраля. Встреча длилась более пяти часов. На следующий день состоялась беседа Макрона и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

По словам госсекретаря при французском МИД Кламена Бона, встреча президента Франции с российским лидером привела к прогрессу по вопросам деэскалации на Украине.