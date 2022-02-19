Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в субботу, 19 февраля, провести телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а на следующий день — в воскресенье, 20 февраля, — переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Президент Франции Макрон намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Зеленским в субботу, а с президентом России Путиным — в воскресенье», — указано в статье. В материале автор ссылается на представителя администрации французского лидера.

На прошлой неделе в Москве состоялись переговоры Макрона с Путиным. Беседа глав двух государств продлилась пять часов. На следующий день состоялась беседа Макрона и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Позже Макрон, оценивая переговоры в Москве, назвал диалог с российским коллегой «насыщенным и содержательным». Президент Франции отметил необходимость совместной работы, которая поможет сохранить стабильность, мир и приведет в порядок «механизмы доверия».