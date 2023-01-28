Мир 28 января 2023, 02:58 Макрон намерен продолжить диалог с Россией — СМИ FP: президент Франции Макрон намерен продолжать диалог с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжить диалог с Россией. Об этом он рассказал Agence France-Presse в ходе приема в Елисейском дворце в честь китайского Нового года.

"Я продолжу говорить с Россией", — заявил Макрон.

Реклама

Все страны ответственны за сохранение мирового порядка и обязанные его поддерживать, подчеркнул французский лидер.

Он отметил, что все страны несут ответственность за мировой порядок и должны способствовать его поддержанию.

При этом президент Франции не исключает передачу Украине танков. Он назвал три условия, при которых Украина получить французские Leclerc: это не приведет к эскалации, окажет помощь ВСУ и не ослабит обороноспособность страны. Это было до того, как Германия и США согласились передать Украине свои танки. Французские военные отметили, что передача Leclerc не имеет смысла, так как возникнут проблемы в техническом обслуживании. Ради 10-20 французских танков придется организовывать обучение украинских военных и техническое обслуживание машин.