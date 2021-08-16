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    16 августа 2021, 23:45

    Макрон испугался за Европу из-за ситуации в Афганистане

    Анатолий Минкин

    Приход к власти талибов* в Афганистане приведет к возникновению массовых потоков беженцев, часть из которых отправится в страны Европы. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением в своем телеобращении выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон испугался за Европу из-за ситуации в Афганистане

    Он подчеркнул, что страны Евросоюза не смогут принять на себя все последствия нынешней ситуации на Ближнем Востоке, поэтому требуется заранее принять меры, которые остановят масштабную миграциюю.

    «Вчера я поговорил об этом с канцлером Меркель. Вместе с другими европейскими государствами мы выступим с инициативой по разработке единых ответных мер против миграционных потоков», — заявил Макрон.

    Французский лидер отметил, что принимаемые решения не должны превратить Афганистан в убежище для террористов со всего мира.

    Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США начали выводить свои войска из страны. Это привело к активизации сторонников радикального движения «Талибан»*. За несколько месяцев они захватывали территории Афганистана в противостоянии с правительственными войсками.

    В минувшее воскресенье, боевики «Талибана» захватили Кабул и взяли под свой контроль президентский дворец. Это привело к массовому бегству из страны чиновников и военных, которые боролись с радикалами.

    Часть беженцев направилась в Узбекистан и Таджикистан. Простые жители оккупировали аэропорт в попытке улететь из страны на военных самолетах.

    Официальный представитель политического крыла «Талибана»* Мухаммед Наим заявил, что военные действия в Афганистане закончены. В ближайшее время движение сформирует новое правительство.

    *«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России