Макрон испугался за Европу из-за ситуации в Афганистане

Приход к власти талибов* в Афганистане приведет к возникновению массовых потоков беженцев, часть из которых отправится в страны Европы. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением в своем телеобращении выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что страны Евросоюза не смогут принять на себя все последствия нынешней ситуации на Ближнем Востоке, поэтому требуется заранее принять меры, которые остановят масштабную миграциюю.

«Вчера я поговорил об этом с канцлером Меркель. Вместе с другими европейскими государствами мы выступим с инициативой по разработке единых ответных мер против миграционных потоков», — заявил Макрон.

Французский лидер отметил, что принимаемые решения не должны превратить Афганистан в убежище для террористов со всего мира.

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США начали выводить свои войска из страны. Это привело к активизации сторонников радикального движения «Талибан»*. За несколько месяцев они захватывали территории Афганистана в противостоянии с правительственными войсками.

В минувшее воскресенье, боевики «Талибана» захватили Кабул и взяли под свой контроль президентский дворец. Это привело к массовому бегству из страны чиновников и военных, которые боролись с радикалами.

Часть беженцев направилась в Узбекистан и Таджикистан. Простые жители оккупировали аэропорт в попытке улететь из страны на военных самолетах.

Официальный представитель политического крыла «Талибана»* Мухаммед Наим заявил, что военные действия в Афганистане закончены. В ближайшее время движение сформирует новое правительство.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России