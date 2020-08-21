Макрон испугался повторения украинского сценария в Белоруссии

Важно, чтобы ситуация в Белоруссии не развивалась по украинскому сценарию. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы не хотим повторения того, что произошло, в частности, на Украине», — сказал он во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Его процитировало РИА «Новости».

Французский президент рассказал о недавнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Тот поддержал идею привлечь ОБСЕ. Организация может стать посредником для нормализации обстановки в Белоруссии.

Макрон добавил, что важно добиться демократического переходного периода в республике. Он должен произойти через диалог между властью, обществом и оппозицией. ЕС всячески готов этому способствовать. При этом европейские страны намерены координировать свои действия с Россией, уточнил ТАСС.

Протесты начались в Белоруссии после окончания президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК страны, Александр Лукашенко набрал 80,1%. Его ближайший соперник — Светлана Тихановская — 10,1%. Однако оппозиция не согласилась с результатами выборов.

Во время демонстраций произошли столкновения с силовиками. Те применяли против граждан водометы, слезоточивый газ, резиновые пули. По данным МВД Белоруссии, за первые дни протестов задержаны около семи тысяч человек. Также есть пострадавшие и погибшие.