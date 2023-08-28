28 августа 2023, 13:09
Макрон исключил прямое столкновение с Россией
Президент Макрон: Франция не примет прямого участия в конфликте на Украине
Франция постарается не допустить эскалации конфликта на Украине и не вступит в прямую конфронтацию с Россией. Президент Эммануэль Макрон объявил об этом на ежегодной конференции послов, сообщил ТАСС.
«Мы стремимся исключить прямое участие в конфликте с Россией», — сказал глава государства.
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В интересах страны, по словам Макрона, не допустить эскалации конфликта на Украине. Он предложил по окончании спецоперации заключить новые международные соглашения об ограничении всех типов вооружений и любой военной активности в Европе. Президент призвал Францию стать не только подписантом, но и автором такого документа.
Нельзя допустить поражения Украины, заявил Макрон в интервью журналу Le Point. Он настоял на длительной поддержке киевского режима. «Известия» сообщили, что политик не исключил новых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, когда они смогут принести пользу.
Эммануэль Макрон
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