Мир 16 февраля 2024, 22:39 Макрон и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины Франция вслед за Германией подписала договор о гарантиях безопасности Украине РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это знак нашей решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе», — заявил Макрон.

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Документ подписали в Париже. Франция стала третьей страной из «Большой семерки», которая заключила с Украиной договор о гарантиях безопасности. Ее опередили Германия и Великобритания.

Отправной точкой для заключения этих соглашений стала декларация G7, принятая летом 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе.

Члены «Большой семерки» договорились заключить соглашения, предусматривающие военную помощь для Украины, укрепление ее экономики, в том числе восстановление страны, а также оказание финансовой и технической поддержки.

Если конкретизировать первый пункт, то речь идет о поставке ВСУ современного военного оборудования, совместимого с натовскими вооружениями, а также обучение украинских солдат и организация совместного с французскими компаниями производства оружия.

Ранее Зеленского упрекнули в побеге из страны на фоне разгрома ВСУ.