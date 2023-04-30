Мир 30 апреля 2023, 17:31 Макрон и Зеленский обсудили «мощный бронетанковый пакет» для Украины Зеленский рассказал, что обсудил с Макроном «мощный бронетанковый пакет» для Украины РИА «Новости»

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Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Информация о беседе появилась в Telegram-канале президента Украины.

Зеленский рассказал, что в ходе разговора поблагодарил Макрона за всестороннюю и действенную поддержку, которую Франция оказывает Украине.

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На повестке была и так называемая «формула мира». Стороны обсудили взаимодействие с другими международными партнерами по консолидации вокруг нее.

«Скоординировали позиции накануне важных международных мероприятий и согласовали следующие шаги в рамках двустороннего диалога», — добавил президент Украины.

Также Зеленский рассказал Макрону о ходе боевых действий и их перспективах в мае–июне. Отдельно он акцентировал внимание на первоочередных потребностях ВСУ.

«Ценим подтверждение Францией предоставления нашим вооруженным силам мощного бронетанкового пакета», — заключил Зеленский.

В интервью газете Le Parisien Макрон отмечал, что не допустит расширения конфликта на Украине. Он также добавил, что России нельзя позволить одержать победу в этом противостоянии.