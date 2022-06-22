Макрон и Шольц могут лишиться лидерства в Евросоюзе из-за желания наладить контакты с Россией

Желание французского президента Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца вернуть партнерские отношения с Россией может закончиться тем, что произойдет усиление стран Восточной Европы и Польши в частности в ЕС. Об этом написал аналитик Эоин Дреа в статье для журнала Foreign Policy.

По мнению автора материала, позиция Германии и Франции привела к недоверию к ним восточных членов Евросоюза. Польша на этом фоне забрала лидерство в поддержке Украины.

«Отсутствие значительных и оперативных поставок оружия на Украину со стороны Германии и Франции, тщетные попытки договориться с президентом Владимиром Путиным и долгое колебание насчет того, хотят ли они, чтобы Украина одержала победу, говорят об их желании не иначе как вернуться к обычным партнерским отношениям с Россией», — написал Дреа.

По его мнению, руководство стран Восточной Европы может взять пример с Венгрии, которая не раз блокировала важные решения ЕС.

«Для ЕС — в частности, для Парижа и Берлина — это может привести к большим неприятностям. <…> Формируется новый баланс сил, постепенно вырисовываются его контуры», — добавил аналитик.

Он напомнил, что Польша является одной из самых крупных экономик в Восточной Европе, шестая — в ЕС. Эта страна играет главную роль в расширении возможностей Восточной и Центральной Европы, сказано в статье.

Дреа заявил, что если государства Восточной Европы не смогут преодолеть бездействие Германии и Франции, то они начнут более тесное сотрудничество с членами НАТО, не входящими в Евросоюз: Великобританией и США.