Макрон и Путин поговорят в видеоформате
Видеоконференция состоится 26 июня.
«Переговоры в формате видеоконференции планируются в пятницу, во второй половине дня», — сказал представитель администрации французского лидера.
Онлайн-встреча будет нацелена на «обеспечение дальнейшего прогресса в урегулировании кризисов, в частности, на Украине».
Макрон планирует обсудить с Путиным вопросы стратегического равновесия, Ливию и Иран, пандемию коронавируса, отметил сайт «Русская планета». Кроме того, президент Франции намерен обсудить «основные кризисы, фигурирующие в повестке дня Совета Безопасности ООН».
Макрон считает, что важно рассматривать вместе с Россией «целый ряд сложных проблем», добавил представитель Елисейского дворца. Сторонам нужно обсудить вопросы, связанные с сотрудничеством, укреплением европейской стабильности, урегулированием международных кризисов и обеспечением кибербезопасности.