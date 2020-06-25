Макрон и Путин поговорят в видеоформате

Видеоконференция состоится 26 июня.

«Переговоры в формате видеоконференции планируются в пятницу, во второй половине дня», — сказал представитель администрации французского лидера.

Онлайн-встреча будет нацелена на «обеспечение дальнейшего прогресса в урегулировании кризисов, в частности, на Украине».

Макрон планирует обсудить с Путиным вопросы стратегического равновесия, Ливию и Иран, пандемию коронавируса, отметил сайт «Русская планета». Кроме того, президент Франции намерен обсудить «основные кризисы, фигурирующие в повестке дня Совета Безопасности ООН».

Макрон считает, что важно рассматривать вместе с Россией «целый ряд сложных проблем», добавил представитель Елисейского дворца. Сторонам нужно обсудить вопросы, связанные с сотрудничеством, укреплением европейской стабильности, урегулированием международных кризисов и обеспечением кибербезопасности.