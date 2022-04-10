Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции

Подведены предварительные итоги первого тура выборов президента Франции. По данным exit-poll лидируют действующий глава государства Эммануэль Макрон и кандидат «Национального собрания» Марин Ле Пен. Данные предоставил телеканал BFMTV, его процитировал ТАСС.

По предварительным подсчетам, Макрон набрал 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2% голосов избирателей. Третью строчку занимает лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, он набрал 19% голосов. Четвертое место поделили Валери Перкес от правоцентристской партии «Республиканцы» и приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, за них проголосовали по 8% избирателей.

Президент Франции избирается на срок в пять лет. Второй тур проводят, если в первом ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов — это 50% плюс один голос. В 2022 году французы придут на избирательные участки второй раз 24 апреля.

Французские маркетологи использовали ситуацию для создания креативной рекламы кошачьего корма. В Париже появились плакаты с котами-кандидатами и лозунгами в стиле предвыборной кампании.