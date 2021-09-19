Макрон и Байден обсудят срыв сделки по подлодкам

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден обсудят проблемную ситуацию из-за отказа Австралии закупать французские подлодки в контексте нового соглашения AUKUS. Об этом пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь сообщил в эфире BFMTV.

С инициативой обсудить вопрос о подлодках выступил лидер США. Разговор между Макроном и Байденом на эту тему состоится в ближайшие дни, сообщил Атталь.

О том, собирается ли Макрон провести разговор на ту же тему с председателем КНР Си Цзиньпином, в правительстве Франции не сообщили.

Австралийские власти разорвали контракт с Францией на строительство 12 подлодок, заключенный с компанией Nаvаl Grоuр в 2016 году, вскоре после того, как Австралия подписала соглашение с США и Великобританией о новом оборонном партнерстве AUKUS. Предполагается, что теперь атомные субмарины для Австралии поставят американцы. Французы же потеряют от срыва сделки почти 66 миллиардов долларов. Власти Пятой республики уже отозвали своих послов из Вашингтона и Канберры. Лондон тоже ждет неизбежное наказание, заявил ранее экс-посол Британии во Франции Питер Риккетс.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее назвал действия Австралии «ударом в спину». Он заявил, что этот кризис будет иметь последствия для будущего НАТО.