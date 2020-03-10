Макрон: Франция находится на начальной стадии эпидемии коронавируса

«Мы находимся на начальной стадии эпидемии. Следует признать это со всей очевидностью… Наши медицинские службы противостоят нарастанию эпидемии», — процитировал Макрона сайт RT.

Глава государства также заявил, что Франция подготовилась ко всем возможным сценариям. Он отметил компетентность французских медиков, «мобилизованных перед этим кризисом».

Ранее коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у Франка Риестера, министра культуры Франции.

По последним данным, во Франции зафиксировали 1 412 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 12 человек. 30 зараженных умерли.