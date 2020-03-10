Макрон: Франция находится на начальной стадии эпидемии коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна на начальной стадии эпидемии коронавируса, сообщил ТАСС.
«Мы находимся на начальной стадии эпидемии. Следует признать это со всей очевидностью… Наши медицинские службы противостоят нарастанию эпидемии», — процитировал Макрона сайт RT.
Глава государства также заявил, что Франция подготовилась ко всем возможным сценариям. Он отметил компетентность французских медиков, «мобилизованных перед этим кризисом».
Ранее коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у Франка Риестера, министра культуры Франции.
По последним данным, во Франции зафиксировали 1 412 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 12 человек. 30 зараженных умерли.