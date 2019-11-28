  • Макрон: Европе необходим ясный и прочный диалог с Россией

    28 ноября 2019, 18:40

    Ирина Нагайникова

    Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что диалог с РФ важен для мира и стабильности в Европе. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Мир изменился… Необходимо вернуться к некоторым важным темам. Сначала это ясный, прочный и требующий больших усилий диалог с Россией. Я бы хотел придать динамики этому диалогу», — заявил французский лидер на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

    Кремль рассказал об ответе Макрона на письмо Путина

    Подробнее

    Как сообщила «Газета.ru», Макрон напомнил, что Россия географически является частью Европы, и с этим необходимо считаться.

    Отмечается, что ранее президент Франции назвал стратегической ошибкой попытки оттолкнуть Россию от Европы. По его словам, новый европейский проект невозможен без основательного пересмотра взаимодействия с Москвой.