Макрон допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса в будущем

В будущем вакцинация от коронавируса может стать обязательной, но для детей до 11 лет процедура останется на усмотрении родителей. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

«Мы почти подошли к моменту обязательной вакцинации, когда более 90% тех, кто должен быть привит, уже привиты. Вполне вероятно, что мы перейдем к регулярной ревакцинации», — сказал глава Франции.

Он отметил, что гипотетическая возможность включение прививки от коронавруса в список обязательных существует. Однако призвал следить за ситуацией в течение нескольких недель.

Отдельно Макрон проговорил ситуацию о детях от пяти до 11 лет. Он подчеркнул, что власти исповедуют «абсолютно прозрачный подход».

«Медицинские власти объяснили уже, что вирус особенно активно распространяется среди детей. Я думаю, что вакцинация детей была бы желательна, но остается на усмотрение родителей», — сказал президент.

Он подчеркнул необходимость информирования родителей об опасном распространении вируса среди детей. И хотя риск развития тяжелой формы невелик, в последние несколько недель было зарегистрировано несколько десятков подобных случаев.

В настоящее время во Франции заболеваемость COVID-19 находится на небывало высоком уровне и составляет 500 случаев на тысячу человек в неделю. Среди детей от шести до 10 лет показатель выше одной тысячи случаев на 100 тысяч жителей в неделю.

Ранее сообщалось. что Путин и Макрон проведут новые переговоры до конца года.