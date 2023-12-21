Мир 21 декабря 2023, 00:04 Макрон допустил приглашение Путина во Францию Макрон не исключил приглашения Путина во Францию в 2024 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президента России Владимира Путина могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Но произойдет это только в случае изменения ситуации на Украине, заявил эфире телеканала France 5 французский лидер Эммануэль Макрон.

Во время программы журналисты затронули тему предстоящих в 2024 году крупных событий. Один из них отметил, что на церемонию приедет президент США Джо Байден. Он также предположил, что на праздник не пригласят Путина, который 10 лет назад участвовал в мероприятии.

Реклама

«Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с [президентом Украины] Владимиром Зеленским», — ответил Макрон на слова журналиста.

Ранее президент Франции говорил, что готов поговорить с российским коллегой. По его словам, он может возобновить диалог с Путиным, если у того есть предложения по установлению долгосрочного мира на Украине.