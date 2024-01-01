01 января 2024, 10:25
Макрон дерзко высказался о России в новогоднем обращении
Макрон в новогодней речи призвал поддержать Украину и остановить Россию
Французский президент Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к нации жестко высказался о конфликте на Украине и России. Об этом сообщил телеканал TF1.
«Избирателям во Франции предстоит поддержать укрепление суверенитета Европы в июне 2024 года на выборах в Европарламент. Им нужно сделать выбор между тем, чтобы уступить авторитарным силам, или же поддержать Украину и остановить Россию», — сказал Макрон.
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Не всем французам понравилась риторика президента. В комментариях к его речи на сайте издания Le Figaro многие назвали Макрона худшим президентом в истории государства, а также призвали не провоцировать Россию и меньше слушать США.
Ранее Макрон заявил, что попытки Евросоюза по сдерживанию России потерпели полный крах. Он подчеркнул необходимость поддерживать Украину даже в случае изменения позиции США в конфликте, писал сайт kp.ru.
Эммануэль Макрон
Россия
Украина
Франция
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