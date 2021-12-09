Макрон анонсировал реформу Шенгенской зоны

Франция запланировала внести изменения в правила Шенгенской зоны. Реформу страна намерена начать во время своего полугодового председательства в Совете ЕС. Оно начнется в январе 2022 года.

Приоритеты государства озвучил на состоявшейся презентации его президент Эммануэль Макрон, которого процитировал ТАСС. Преобразования в Шенгенской зоне пойдут по двум направлениям.

«Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной, для которого, как в случае с зоной Евро, будет создана специальная организация. В ее рамках будут регулярно проходить встречи профильных министров», — сказал Макрон.

Французский лидер обратил внимание на необходимость усилить контроль на внешних границах ЕС и позаботиться об их защите.

«Это одно из ключевых условий для обеспечения свободного передвижения в пределах ЕС», — подчеркнул он.

Вторым вектором станет создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе. Макрон заметил, что она должна быть полной и исходить от пограничного агентства Frontex. Подкрепление в случае нужды придет со стороны полицейских и жандармов из других стран содружества.

Во время своего председательства в Совете ЕС Франция также намерена проработать усиление европейского суверенитета.