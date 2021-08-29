Макрон анонсировал проект резолюции ООН о зоне безопасности в Кабуле

На внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится 30 августа, Франция и Великобритания представят проект резолюции о создании в Кабуле зоны безопасности, контролируемой ООН. Эта территория позволит продолжить гуманитарные операции.

Как заявил изданию Journal du Dimanche президент Франции Эммануэль Макрон, зона безопасности позволит всем странам выполнить свои обязательства и сохранить для международного сообщества возможность давления на «Талибан»*. На этой территории смогут укрыться афганцы, не успевшие улететь из страны. Макрон подчеркнул, что следует помочь избежать репрессий женщинам, которые за последние 20 лет смогли получить образование.

Макрон уточнил, что уже сейчас в Иране, Пакистане и Таджикистане скопилось огромное количество беженцев. Он признал, что ожидает большие потоки мигрантов, передвижения которых придется контролировать.

«Нужно вновь осуществить координацию между европейскими странами, чтобы не сложилась такая ситуация, когда афганцы <…> путешествовали бы по всей Европе в поисках страны, которая предложит им лучшие условия», — добавил Макрон.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что после ухода США из Афганистана талибам* достались больше сотни противотанковых ракетных комплексов. Он подчеркнул, что они вооружены лучше, чем армия Украины.

* — террористическая организация, запрещена в России.