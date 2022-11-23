Мир 23 ноября 2022, 18:38 Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным AFP: президент Франции Макрон анонсировал «прямые контакты» с Путиным РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время установить контакт с российским коллегой Владимиром Путиным. Заявление французского лидера опубликовало агентство AFP.

«Планирую обсудить в первую очередь вопросы, связанные с атомной энергетикой и Запорожской АЭС по следам моих переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — отметил он

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Макрон уже отмечал, что готов к переговорам с Владимиром Путиным для обсуждения украинского вопроса. На саммите «Большой двадцатки» президент Франции заявил, что выступает за окончание эскалации конфликта на Украине и за то, чтобы сосредоточиться на преодолении его последствий.

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Несколько дней назад состоялась встреча премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона. Во время саммита Международной организации Франкофонии в Тунисе Макрон и Пашинян обсудили вопросы укрепления безопасности на Южном Кавказе и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.