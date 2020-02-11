Маколей Калкин рассказал о проваленном кастинге у Тарантино

Звезда комедии «Один дома» американский актер Маколей Калкин рассказал, что провалил кастинг на роль в фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Он признался, что это была катастрофа.

Об этом Калкин рассказал в интервью журналу Esquir.

«Я бы сам себя не нанял. В любом случае я ужасен в вопросе кастингов, и это было мое первое прослушивание за восемь лет», — отметил актер. Он не сообщил, на какую роль проходил пробы.

После того, как стало известно о намерении студии Disney перезапустить комедию «Один дома», Маколей Калкин выложил в Instagram снимок, на котором предстал в затрапезном виде, в котором, по его мнению, должен сейчас выглядеть герой знаменитой комедии.

Помимо известнейшей комедии актер сыграл в фильмах «Богатенький Ричи», «Клубная мания», «Спасенная», «Повелитель страниц» и некоторых других.