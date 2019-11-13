Бой с котом и Джокер с кувалдой: Макгрегора высмеяли за рекламу букмекеров

Боец ММА Коннор Макгрегор в очередной раз стал объектом обсуждений. Поводом к этому послужил рекламный ролик с участием спортсмена. В нем ирландец сражается с котом и появляется в образе Джокера.

Видео опубликовали в аккаунте Тwittеr букмекерской конторы Parimatch («Париматч»), которая принимает ставки на спорт онлайн. Именно ее и продвигает бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе.

Амбассадором Parimatch Макгрегор стал еще в феврале 2019 года. Он представил «обновленное, яркое, энергичное и дерзкое лицо бренда», как заявил тогда управляющий партнер «Париматч Россия» Игорь Вишняков. Сам Макгрегор подчеркнул, что гордится быть частью команды, «наслаждается смелыми испытаниями» и «уже заряжен побеждать с Parimatch».

Сейчас в минутной итоговой версии ролика спортсмен выходит на ринг против увесистого кота и побеждает нарисованного боксера Майка Тайсона. Потом из рук бойца UFC сыпется золото, а сам он в следующем кадре выходит из лифта с кувалдой в руках, изображая Джокера. Видеоряд разбавлен желтыми фламинго и стройными девушками с кроличьими головами.

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СМИ отнеслись к рекламе с участием Макгрегора довольно скептически. Портал Lad Bible назвал ее причудливым промо азартных игр. Но больше всего ролик не понравился пользователям Сети. Большинство из них над видео откровенно посмеялись, а кто-то охарактеризовал его одним словом — «мусор».

Нашлись и те, кто вступился за Макгрегора и чуть ли не напророчил ему актерскую карьеру после такого.

«Из тебя вышел Джокер лучше, чем из парня в новом фильме. Серьезно», — написали в комментариях спортсмену.

Те, кому ролик не понравился, предположили, что снимали его для какого-нибудь юмористического шоу или фильма.

«Мне все равно, я просто посмеялся над этой бездарностью», — заявили в соцсети.

В итоге пользователи с печалью констатировали, что всему виной — деньги. Хотя надежду увидеть «старого Макгрегора» они не теряют.

«Деньги поглотили вашу душу и забрали драйв. <…> Было бы хорошо снова увидеть старого Макгрегора», — написали поклонники спортсмена.

Партнерами букмекерской компании, лицом которой стал 31-летний ирландец, Parimatch называет многие футбольные клубы, лигу UFC, киберспортивную команду Virtus Pro, рэпера Басту и других.