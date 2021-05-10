Макгрегор захотел купить шотландский «Селтик»

Ирландский боец смешанного стиля и экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался фанатам, что хотел бы купить шотландский футбольный клуб «Селтик». Он еще не выбрал между ним и «Манчестер Юнайтед», но точно знает, что может сделать для спортсменов много хорошего и будет вершить «великие дела».

Об этом экс-боец сообщил в Twitter, когда его спросили, правда ли то, что он хочет купить «Манчестер»? Макгрегор признался, что ведет переговоры о покупке другого, не английского клуба. Но окончательно он ничего еще не решил и открыт для предложений.

«Честно говоря, сейчас зашел разговор о „Селтике“. О том, чтобы приобрести акции у Дермота Десмонда. Я определенно заинтересован в том, чтобы рано или поздно обзавестись спортивной командой! И „Селтик“, и „Манчестер Юнайтед“ — команды, которые мне нравятся», — написал Макгрегор.

Контрольный пакет акций клуба «Селтик» сейчас принадлежит миллиардеру Дермоту Десмонду. По оценке Sunday Independent, он занимает девятое место в рейтинге богатейших людей Ирландии. Состояние Десмонда оценивается в 2,04 миллиарда евро.

В конце апреля Макгрегор сообщил, что может купить английский футбольный топ-клуб «Манчестер Юнайтед». После скандала, грянувшего из-за объявлении о создании Суперлиги 12 лучшими футбольными командами мира, поползли слухи, что владельцы «Манчестера» американская семья Глейзеров решила его продать.