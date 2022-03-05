Макгрегор назвал свою цену для покупки футбольного клуба «Челси»
Конор Макгрегор предложил Абрамовичу 1,5 млрд фунтов стерлингов за клуб «Челси»
Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что готов купить футбольный клуб «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича за 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (почти два миллиарда долларов). Об этом он написал на своей странице в Twitter. По данным СМИ, это в два раза меньше, чем реально выставленный ценник.
Как сообщил со ссылкой на источники телеканал Sky News, накануне советники Абрамовича отклонили предложение о покупке «Челси» на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Окончательная цена, которую российский бизнесмен просит за английский клуб, составляет три миллиарда в британской валюте.
Швейцарский предприниматель Хансйорг Висс заявил, что его самого и еще троих потенциальных покупателей «Челси» пригласили для обсуждения возможной сделки. Источник телеканала сообщил, что продажа «Челси» может завершиться в мае.
К покупке футбольного клуба уже проявили интерес британский миллиардер Джеймс Рэтклифф и американский бизнесмен Тодд Боли. Являются ли они сейчас потенциальными покупателями, неизвестно. Источники утверждают, что возможных приобретателей «Челси» представители Абрамовича нашли в США и странах Азии.
О продаже «Челси» Роман Абрамович объявил на этой неделе. В официальном заявлении российский бизнесмен заявил, что действует из интересов клуба. Он подчеркнул, что не намерен требовать компенсации кредитов, ранее выданных «Челси», так как не рассматривал вложения в команду в качестве бизнеса.
Абрамович подчеркнул, что все вырученные от продажи клуба деньги пойдут в специальный благотворительный фонд, средства от которого потратят на помощь беженцам с Украины.