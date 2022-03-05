Макгрегор назвал свою цену для покупки футбольного клуба «Челси»

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что готов купить футбольный клуб «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича за 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (почти два миллиарда долларов). Об этом он написал на своей странице в Twitter. По данным СМИ, это в два раза меньше, чем реально выставленный ценник.

Источник фото: Twitter.com/TheNotoriousMMA

Как сообщил со ссылкой на источники телеканал Sky News, накануне советники Абрамовича отклонили предложение о покупке «Челси» на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Окончательная цена, которую российский бизнесмен просит за английский клуб, составляет три миллиарда в британской валюте.

Швейцарский предприниматель Хансйорг Висс заявил, что его самого и еще троих потенциальных покупателей «Челси» пригласили для обсуждения возможной сделки. Источник телеканала сообщил, что продажа «Челси» может завершиться в мае.

К покупке футбольного клуба уже проявили интерес британский миллиардер Джеймс Рэтклифф и американский бизнесмен Тодд Боли. Являются ли они сейчас потенциальными покупателями, неизвестно. Источники утверждают, что возможных приобретателей «Челси» представители Абрамовича нашли в США и странах Азии.

О продаже «Челси» Роман Абрамович объявил на этой неделе. В официальном заявлении российский бизнесмен заявил, что действует из интересов клуба. Он подчеркнул, что не намерен требовать компенсации кредитов, ранее выданных «Челси», так как не рассматривал вложения в команду в качестве бизнеса.

Абрамович подчеркнул, что все вырученные от продажи клуба деньги пойдут в специальный благотворительный фонд, средства от которого потратят на помощь беженцам с Украины.