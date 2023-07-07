Мир 07 июля 2023, 12:54 Макгрегор назвал серьезную ошибку Зеленского Полковник Макгрегор назвал безумием требования Зеленского дать Украине больше оружия Официальный сайт Президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский допустил опасную ошибку как для своей страны, так и для себя лично. Она заключается в требовании все большего количества оружия. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макрегогор заявил, что Зеленский еще раз попробовал поднять ставки в конфликте. Однако он не понимает, что это не избавит его от проигрыша.

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«Любой игрок в Вегасе скажет вам: когда вы проигрываете, самая большая ошибка — это продолжать увеличивать ставку. Зачем повышать ставку, когда вам откровенно не везет? Украина проигрывает, она проигрывает уже долгое время, у нее впереди маячит конец», — сказал полковник.

По его словам, украинский лидер все равно продолжает требовать оружие с большим радиусом действия. Такие шаги экс-советник Пентагона назвал чистым безумием. Он выразил уверенность, что в конечном итоге все это приведет к уничтожению Украины и ее вооруженных сил.

Ранее Дуглас Макгрегор высказался и о действующем президенте США Джо Байдене. По мнению полковника, глава Белого дома вряд ли сможет доработать на своем посту до конца этого года.