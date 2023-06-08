Мир 08 июня 2023, 16:19 Макгрегор допустил потерю Одессы Украиной при дальнейшем наступлении ВСУ Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина лишится Одессы при дальнейшем наступлении ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинское контрнаступление закончится потерями территорий и разгромом оставшихся подразделений ВСУ. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Вопрос не в том, что будет после так называемого контрнаступления, а в том, что останется от Украины после него. Когда Россия начнет продвижение, то ее силы спокойно пройдут без задержек по всей территории восточнее Днепра и <…> дойдут до Одессы», — сказал он.

Реклама

Макгрегор отметил, что украинские силы уже пытались несколько раз начать наступление, но все закончилось для ВСУ катастрофой. Стало понятно, что Россия хорошо защищает линию обороны. Противник не сможет ее пробить.

Полковник выразил мнение, что новые усилия президента Украины Владимира Зеленского изменить положение дел на фронте закончатся очередными потерями. Военные этой страны сейчас упали духом, добавил американский эксперт.

Ранее Макгрегор заявил, что Зеленского не волнуют жизни обычных солдат. Он легко отправляет их на верную гибель.