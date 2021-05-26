Макфол призвал Путина освободить двух осужденных американцев перед встречей с Байденом

Осужденных в России за нападение на полицейского и шпионаж американцев Тревора Рида и Пола Уилана необходимо освободить перед встречей российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Такое заявление сделал бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол.

«Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», — написал Макфол на своей странице в Twitter.

Американская сторона не раз призывала российские власти освободить своих граждан, которые получили в РФ сроки за преступления.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня и обсудят состояние и перспективы российско-американских отношений, проблемы стратегической стабильности, вопросы по борьбе с пандемией коронавируса и урегулированию региональных конфликтов. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что лидеры двух стран поговорят о происходящем на Украине и в Белоруссии.