Макфол признал, что американские дипломаты лгали Украине о возможности вступления в НАТО

Американские дипломаты на протяжении многих лет обещали Украине вступление в НАТО, и это оказалось ложью. Это подтвердил бывший посол США в РФ Майкл Макфол в ходе политических дебатов The Munk Debate в Канаде.

Макфол дискутировал со специалистами по международным отношениям — профессором Чикагского университета Джоном Миршаймером и профессором Гарвардского университета Стивеном Уолтом, темой обсуждения была Украина.

Ведущий спросил у Макфола, неужели американские дипломаты лгали, обещая Украине членство в НАТО. На что бывший посол ответил утвердительно и с улыбкой добавил, что так устроен «реальный мир».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание Макфола цитатой из сказки «По следам Бременских музыкантов». Она сравнила ситуацию с экс-послом с моментом, когда у осла падают «модные иностранные брюки» и все видят обычный ослиный хвост.