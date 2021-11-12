Макей заявил, что ответ Белоруссии на санкции Евросоюза будет жестким

На любые введенные против Белоруссии санкции последует жесткий ответ. В МИД республики заметили, что европейские политики давно должны были прийти к таким выводам.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности страны на крайние меры. Его слова привело агентство БелТА.

«Введение санкций абсолютно недопустимо. Это уже давно должны были бы понять европейские политики, которые находятся у руля государств Евросоюза», — сказал он.

Макей подчеркнул, что усиление санкционного давления не приведет ни к чему хорошему ни для одной из сторон.

«В случае принятия дальнейших решений со стороны ЕС и иных западных партнеров о введении дополнительных санкций против Белоруссия, Белоруссия будет вынуждена реагировать самым жестким образом», — заявил глава республиканского МИД.

Правительство, добавил он, обсуждает эти меры.

Тем не менее в республике, по словам Макея, готовы предоставить Еврокомиссии доступ к границе с Польшей. Если же эта страна закроет границы, ответ белорусской стороны будет адекватным.

Ситуацию в Белоруссии намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным его французский коллега Эммануэль Макрон.