Макей обсудил с Лавровым открытие гуманитарных коридоров для эвакуации иностранцев с Украины

Министры иностранных дел Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили обстановку в регионе и ситуацию в связи с военной операцией РФ на Украине. Об этом сообщила агентство БелТА.

«Собеседники также затронули актуальные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе сотрудничество в целях противодействия информационным атакам и распространению заведомо ложной информации», — говорится в сообщении.

Макей и Лавров ходе разговора обсудили вопрос открытия гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан, оказавшихся в сложной ситуации на территории Украины.

За последние несколько дней президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин несколько раз созванивались. Последний телефонный разговор лидеров двух стран прошел 4 марта.

Как указали в Кремле, стороны обсудили в том числе российскую военную операцию. По словам российского лидера, задачи операции будут выполнены в полном объеме. Президент Белоруссии выразил поддержку действиям российской стороны.