Макей назвал действия белорусской оппозиции «бесчинствующей демократией»

Макей считает, что разрушить в стране все достигнутое на протяжении десятков лет можно мгновенно.

«Кто будет создавать и каким образом мы будем создавать новое государство на разрушенных руинах? Ответа от оппонентов власти я, к сожалению, до сих пор не услышал. Санкции, убрать, уничтожить, смести и тому подобное — я называю это „бесчинствующая демократия“», — передало БелТА его слова.

Он не отрицает, что стране нужно совершенствоваться, но, по мнению Макея, нельзя делать это под давлением улиц, «внешних кураторов» и через революцию — действовать нужно исключительно в рамках закона.

Министр также заявил, что знает многих людей, которые находятся за рубежом, и что они говорят и предлагают в отношении белорусского народа. Поэтому он убежден, что в случае прихода таких людей к власти это будет и вовсе «фашиствующая демократия».