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    28 января 2021, 13:44

    Макей назвал действия белорусской оппозиции «бесчинствующей демократией»

    Анастасия Калинина

    Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал действия белорусской оппозиции «бесчинствующей демократией». При этом он отметил, что в стране не все идеально и многое нуждается в совершенствовании, но нельзя делать это под диктовку «внешних кураторов».
    Макей назвал действия белорусской оппозиции «бесчинствующей демократией»

    Макей считает, что разрушить в стране все достигнутое на протяжении десятков лет можно мгновенно.

    «Кто будет создавать и каким образом мы будем создавать новое государство на разрушенных руинах? Ответа от оппонентов власти я, к сожалению, до сих пор не услышал. Санкции, убрать, уничтожить, смести и тому подобное — я называю это „бесчинствующая демократия“», — передало БелТА его слова.

    Он не отрицает, что стране нужно совершенствоваться, но, по мнению Макея, нельзя делать это под давлением улиц, «внешних кураторов» и через революцию — действовать нужно исключительно в рамках закона.

    Министр также заявил, что знает многих людей, которые находятся за рубежом, и что они говорят и предлагают в отношении белорусского народа. Поэтому он убежден, что в случае прихода таких людей к власти это будет и вовсе «фашиствующая демократия».