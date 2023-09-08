Мир 08 сентября 2023, 15:57 Македония нарушила правила, отказав россиянам в участии в конференции ОБСЕ — Постпредство РФ Волгарев назвал нарушением правил отказ россиянам в участии в конференции ОБСЕ РИА «Новости»

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Северная Македония показала свою несостоятельность на посту действующего председателя ОБСЕ, отказав российским общественникам в участии в конференции по правам женщин, заявил зампостпреда РФ при организации Александр Волгарев. Ее слова привел ТАСС.

Участие в мероприятии планировали профильные российские общественные организации, работающие в сфере защиты и продвижения прав женщин. Но в процессе регистрации им отказали на основании неожиданного правила — все НПО должны иметь приглашение от действующего председательства, рассказал Волгарев.

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Он добавил, что этот инцидент говорит о неспособности Северной Македонии выполнять обязанности председателя ОБСЕ. Отказ россиянам от участия в конференции является нарушением профильных решений, правил процедуры и устоявшейся практики, подчеркнул зампостпреда РФ.

Европейские страны надеются, что Россия не решит выйти из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе после давления на российских дипломатов.