Макарук: Россия не намерена блокировать Украину на море

«Все домыслы, попытки устрашить население и показать Россию как агрессора и оккупанта беспочвенны. Это важный элемент информационной войны со стороны киевского руководства», — объяснил Макарук.

Он подчеркнул, что в случае усиления позиций НАТО в Азовском море Россия будет рассматривать его как нарушение международного права.

«Нынешняя ситуация убедила горячие головы военного и политического руководства в Западной Европе и США не допускать подобных провокаций в Черном море, Средиземном море и в других регионах нашей планеты», — отметил генерал-майор.

Макарук заверил, что РФ не позволит НАТО устроить провокации.