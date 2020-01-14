Макарук: Россия не намерена блокировать Украину на море
Член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Михаил Макарук назвал домыслами заявления «майданного эксперта» Александра Клименко о грядущей полной блокаде Украины на Азовском море. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
«Все домыслы, попытки устрашить население и показать Россию как агрессора и оккупанта беспочвенны. Это важный элемент информационной войны со стороны киевского руководства», — объяснил Макарук.
Он подчеркнул, что в случае усиления позиций НАТО в Азовском море Россия будет рассматривать его как нарушение международного права.
«Нынешняя ситуация убедила горячие головы военного и политического руководства в Западной Европе и США не допускать подобных провокаций в Черном море, Средиземном море и в других регионах нашей планеты», — отметил генерал-майор.
Макарук заверил, что РФ не позволит НАТО устроить провокации.